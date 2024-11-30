مقتل أكثر من 200 إرهابي شمالي حلب وجنوبي إدلب

يواصل الجيش العربي السوري استهداف مواقع الإرهابيين وتحركاتهم في ريفي حلب وإدلب، موقعاً مزيداً من الخسائر في صفوفهم، على صعيد العديد والعتاد.

وشنّ الطيران السوري - الروسي غارات استهدفت تحركات المسلحين في محيط مدينة مارع، شمالي حلب.

وفي جنوبي إدلب، استهدفت غارات الطيران السوري - الروسي مواقع للإرهابيين في محيط البارة وبينين في جبل الزاوية.

كذلك، استهدف الجيش السوري، بالقصف الصاروخي، مواقع المسلحين في بلدات الرويحة وخان السبل ومعردبسة، في ريف إدلب الجنوبي.

وبينما تتواصل المعارك، التي يخوضها الجيش السوري، ضدّ الإرهابيين، قُتل أكثر من 200 مسلح في ريفي حلب وإدلب، الجمعة، بحسب ما أعلنه مركز التنسيق الروسي في سوريا.

وأضاف المركز أنّ حصيلة اليومين الماضيين كانت مقتل أكثر من 600 إرهابي.

وأعلن مركز التنسيق الروسي في سوريا أيضاً أنّ سلاح الجو الروسي "يساند الجيش السوري في عملياته في مكافحة الارهابيين".

يُذكَر أنّ الجيش السوري كبّد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحةً، وأوقع في صفوفها المئات من القتلى والمصابين، ودمّر عشرات الآليات والعربات المدرّعة، وأسقط ودمّر 17 طائرةً مسيّرة.

واستعاد الجيش السوري، الجمعة، السيطرة على بعض النقاط التي شهدت خروقاً نفّذتها المجموعات المسلحة الإرهابية خلال الساعات الماضية، مع استمرار قواته في تعزيز جميع النقاط في محاور الاشتباك، بالعتاد والجنود، بهدف منع الخروق.