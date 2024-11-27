رئيس الأركان الإيراني يهدد برد يفوق الخيال على إسرائيل

أعلن اللواء محمد باقري، رئيس الأركان الإيراني، أن إيران تخطط لرد غير متوقع على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مشيرًا إلى أن هذا الرد سيكون أبعد من ما يمكن أن تتصوره إسرائيل.

جاء تصريح باقري خلال اجتماع جمعه مع كبار قادة القوات المسلحة في طهران، حيث أكد أن إيران لن تتسامح مع أي انتهاك لأراضيها.

وأضاف باقري أن النظام الصهيوني يمر بمرحلة يأس عميقة، سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية رغم جرائمها ضد المدنيين في تلك المناطق، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

كما انتقد الدعم الواسع الذي تقدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها لإسرائيل، معتبرًا أن هذا الدعم يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وسط صمت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في 26 أكتوبر أن 100 طائرة حربية شنت هجومًا دقيقًا استهدف مواقع إيرانية عسكرية، بينما أكدت إيران أن الضربات استهدفت قواعد عسكرية في عدة محافظات، بما في ذلك طهران، وأدت إلى أضرار محدودة.

بدوره، شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن الشعب الإيراني سيقف بحزم في مواجهة أي تهديدات، مؤكدًا أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي سيكون ذكيًا ومدروسًا.



وكالات