الجيش اللبناني يدعو المواطنين للتريّث في العودة إلى الجنوب

دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريّث في العودة للقرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات الجيش الإسرائيلي، بانتظار انسحابها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان اليوم الأربعاء إنه "مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701".

وشدد على أهمية التزام اللبنانيين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظا على سلامتهم، كما دعا الأهالي العائدين إلى سائر المناطق لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش أو إبلاغ أقرب مركز له أو للقوى الأمنية الأخرى.

ومع حلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء بتوقيت لبنان، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، عن التوصل للاتفاق، قائلا إن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء ذات اليوم كلمة إلى الإسرائيليين، أعلن فيها موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ القتال بين حزب الله" وإسرائيل، بعد أن أطلق الحزب صواريخ عليها في 8 أكتوبر 2023 "دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها".

وتصاعد القتال بشكل كبير بعد أن اغتالت إسرائيل عددا كبيرا من قياديي "حزب الله"، أبرزهم أمينه العام حسن نصر الله، وبدأت غزوا بريا للبنان في أوائل أكتوبر 2024.