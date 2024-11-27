هجوم صاورخي على مركز قيادة العمليات الأميركية في حقل "العمر"

تعرض مركز قيادة العمليات في قاعدة حقل "العمر" النفطي، شرقي سوريا، لاستهداف صاروخي.

واستُهدف مساء أمس الثلاثاء مركز القاعدة الأميركية في "القرية الخضراء"، ضمن قاعدة حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور، شرقي سوريا، بــ 3 صواريخ.

وسُمعت انفجارات ضخمة داخل القاعدة الأميركية في حقل "العمر"، ناتجة من هجوم برشقة صاروخية، إضافة إلى استخدام المضادات الأرضية في التصدي لها.

وأضافت أن أصوات الانفجارات سُمعت في أرجاء منطقة شرقي نهر الفرات الخاضعة لسيطرة الجيش الأميركي ومسلحي "قسد"، في حين نفذ الطيران الحربي الأميركي استنفاراً كبيراً في أجواء المنطقة وخرق جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.

وتعرضت القواعد الأميركية في سوريا، خلال الأشهر الماضية، ولاسيما في حمص ودير الزور والحسكة، لهجمات بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة.

