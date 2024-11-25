26-11-2024
تحقيقات موسعة حول مخالفات في جهات تابعة لوزارة الصناعة
تم فتح تحقيقات على نطاق واسع بناءً على معلومات تفيد بأن إدارة شركة ألبان حمص قامت بإبرام عقود لتوريد الزبدة البقرية والحليب المجفف للعامين 2023 و2024 بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير.
أظهرت التدقيقات الأولية وجود اختلافات كبيرة وغير مبررة في أسعار المواد المذكورة، حيث تم شراء الحليب المجفف بأسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار المتداولة، مما تسبب في خسائر مالية قدرت بأكثر من 7 مليارات ليرة سورية.
الوزارة أحالت القضية إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي بدأ بدوره تحقيقات دقيقة لتحديد الجهات المسؤولة ومحاسبة المتورطين.
صاحبة الجلالة
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