الجمعية الفلكية السورية تحذر من تغيرات مناخية متطرفة

أشار رئيس الجمعية الفلكية السورية د. محمد العصيري إلى أن سورية قد تشهد عواصف شديدة وغير مسبوقة هذا العام.

العصيري أوضح أن التحولات المناخية التي تعاني منها المنطقة ناتجة عن الاحتباس الحراري الذي يزيد من شدة هذه الظواهر.

وذكر أن اقتلاع الأشجار والفيضانات التي شهدناها في السنوات الماضية قد تصبح مشهداً مألوفاً في المستقبل، متوقعاً حدوث فيضانات بين شهري يناير وفبراير.

العصيري أشار إلى أن هذه الظواهر الطبيعية مثل الأمطار والرياح ستستمر ولكن بقوة أكبر، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة، الرياح أسرع، ودرجات الحرارة أعلى، وذلك بسبب استمرار تأثير الاحتباس الحراري.

كما أوضح أن ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الماضية أدى إلى تأخير الشتاء، ومن المحتمل أن ينتهي بشكل مبكر هذا العام.

وأضاف العصيري أن تأثير الاحتباس الحراري وظاهرة “النينو” يؤديان إلى شبه اختفاء فصلي الربيع والخريف، متوقعاً أن يستمر هذا النمط حتى عام 2025 عندما تنتهي ظاهرة “النينو”.



أثر برس