جدري القردة : تهديد جديد للبشرية؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة في أفريقيا يمثل “حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي”.

يعد هذا التصنيف من أعلى مستويات التأهب المستخدمة في حالات تفشي الأمراض، مثلما حدث مع الإيبولا وكوفيد-19.

في تقرير نشره موقع “مايو كلينك”، تم الإشارة إلى أن جدري القردة هو مرض فيروسي معدٍ، يشبه أعراضه الإنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات، ويتطور إلى طفح جلدي يتحول لاحقاً إلى بثور.

وينقسم الفيروس إلى نوعين، أحدهما أكثر فتكاً وينتشر في حوض الكونغو، والآخر أقل خطورة ويتواجد في غرب أفريقيا.

العلاج يركز عادةً على تخفيف الأعراض، حيث يتطلب المرضى إدارة الطفح الجلدي وشرب الكثير من السوائل.

في بعض الحالات، قد يتم استخدام أدوية مضادة للفيروسات مثل “تيكيفيريمات”.

وأوصى التقرير بإجراءات وقائية مثل تجنب الاتصال المباشر مع المصابين وعزلهم عن الآخرين حتى يتعافوا.

التفشي الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد الأخطر منذ سنوات، حيث تم تسجيل أكثر من 14 ألف حالة إصابة و524 وفاة منذ بداية عام 2024.

سبوتنيك عربي