عدوان إسرائيلي على "الأمينية" و"أم حارتين" في حمص

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدواناً استهدف منطقتي "الأمينية" و"أم حارتين" في شمالي وغربي محافظة حمص.

واستهدف العدوان عدداً من النقاط في "أم حارتين" في ريف حمص الغربي.

ويأتي هذا العدوان بعد أقل من 24 ساعة على اعتداء إسرائيلي آخر نُفّذ، مساء أمس الإثنين، استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وطاول الاعتداء جسرَي الحوز والجوبانية، في ريف حمص الجنوبي الغربي، بالإضافة إلى جسور الحضور ومطربة والحوش عند الحدود مع لبنان.