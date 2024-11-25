مصرف التسليف الشعبي يعلن الانضمام إلى منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية

أعلن مصرف التسليف الشعبي الانضمام إلى منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية والتي تمكن المصرف من تقديم خدمات تسديد الفواتير الصادرة عن الجهات المفوترة (الكهرباء،الهاتف الثابت،المياه،الاقساط والرسوم الجامعية ،اقساط الاسكان، خدمة المواطن، رسوم جواز السفر،المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، الضرائب ،مخالفات المرور...الخ) من حسابات العملاء المفتوحة لدى فروع مصرف المنتشرة بكافة المحافظات كمرحلة أولى وسيتبعها قريباً إمكانية تسديد الفواتير من تطبيق الجوال و الموقع الإلكتروني العائدين للمصرف.

لذلك يمكن تسديد فواتير والاشتراك بخدمة الرسائل النصية (تسليف SMS) التي تؤمن وصول رسالة نصية إلى الجوالات عند إجراء أي عملية مصرفية من خلال فروع المصرف.