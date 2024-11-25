من هو آموس هوكشتاين الذي يقود التفاوض بين اسرائيل ولبنان

١-سياسي ودبلوماسي أميركي، ولد عام 1973 في إسرائيل لعائلة يهودية أميركية. وتلقى تعليمه في مدارس يهودية قبل أن يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.وهو يهودي أرثوذكسي

٢-.درس هوكشتاين عام 1987 في مدرسة "نتيف مئير" الثانوية الدينية في إسرائيل، قبل أن ينتقل منها إلى مدرسة هارتمان الدينية بالقدس المحتلة.

٣-عقب تخرجه من الثانوية العامة، خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي من عام 1992 إلى عام 1995 قبل أن ينتقل إلى واشنطن.

٤- شارك في الجهود الأميركية في ملفات عدة، من بينها العقوبات على إيران

٥-عمل هوكشتاين وسيطا في صفقة بيع الغاز الموقعة عام 2014 بين إسرائيل والأردن، وزار العراق في العام نفسه، إذ توصل إلى عدة اتفاقيات لتصدير النفط الكردستاني إلى تركياوأوروبا، وأقنع الإدارة الأميركية بذلك، وحصلت إسرائيل على نصيبها من النفط عبر ميناء عسقلان في يونيو/حزيران 2014

٦-هوكشتاين هو من. طالب حكومة صدام حسين سابقا بتوطين الفلسطينيين في العراق مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية خلال سنوات الحصار

٧-تولى هوكشتاين دور الوساطة الأمريكية كمبعوث لوزارة خارجيتها في لبنان عام ٢٠٢٢، إبان أزمة ترسيم الحدود للتنقيب على الغاز، وفقا لـ"نيويورك بوست"، لتنتهي المفاوضات لصالح دولة الاحتلال، ليتلقى هوكشتاين تصريحات شكر رسمية من نتنياهو مجددا

٨-عمل هوكشتاين -خلال منصبه كسكرتير الطاقة للخارجية الأمريكية- على تولي ملف عقوبات إيران، كما كان قد أشرف من قبل على توجيه الطيران الحربي الأمريكي لضرب منشآت نفطية في سوريا.