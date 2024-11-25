عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 25/11/2024
1- الأحد 24-11-2024 أثناء انسحاب قوّات جيش العدو الإسرائيلي من بلدة البياضة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، وبعد رصد مجموعة تحصنت في أحد المنازل عند الأطراف الجنوبية للبلدة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة المباشرة، ما أدى إلى تدمير المنزل ووقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح.
2- فجر الإثنين 25-11-2024 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
3- فجر الإثنين 25-11-2024 استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
4- فجر الإثنين 25-11-2024 استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة إبل السقي، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
5- الساعة 08:45 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.
6- الساعة 10:15 استهداف مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخية.
7- الساعة 10:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.
8- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفم بصليةٍ صاروخية.
9- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة الخيام، بصاروخٍ نوعي.
10- الساعة 12:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، بصليةٍ صاروخية.
11- الساعة 12:35 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.
12- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية.
13- الساعة 15:00 استهداف نقطة تجمع لآليات العدو الإسرائيلي وبطارية مدفعية في بلدة يارين، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
14- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
15- الساعة 15:00 استهداف مكان مبيت جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كابري، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.
16- الساعة 15:20 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
17- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
18- الساعة 16:20 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية.
19- الساعة 16:30 استهداف معسكر الفوران (قاعدة لتمركز القوات البريّة وجاهزية على الاتجاه السوري) في الجولان السوري المُحتل، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.
20- الساعة 17:20 استهداف قاعدة راوية الشمالية (مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188، وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات) في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.
21- الساعة 18:15 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
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