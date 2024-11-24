25-11-2024
مقتل 200 جندي أوكراني في مقاطعة كورسك
قضى الجيش الروسي على 200 جندي أوكراني بمقاطعة كورسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية وفق ما نقل موقع روسيا اليوم إلى أن “القوات الروسية هاجمت تجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات في مقاطعة كورسك، ما أدى إلى القضاء على 200 جندي أوكراني وتدمير دبابة و3 مدرعات برادلي أمريكية وفوكس وماردر ألمانية و4 مدرعات أخرى و5 مركبات و5 مدافع”.
وأوضحت الوزارة أن “خسائر قوات كييف منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك في آب الماضي بلغت 35510 عسكريين و217 دبابة ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و70 محطة حرب إلكترونية و17 محطة رادار”.
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