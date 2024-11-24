25-11-2024
توقيف شاب يبتز الفتيات عبر حسابات وهمية
أوقف الأمن الجنائي في طرطوس شابا يبتز الفتيات عبر حسابات وهمية
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بإنشائه لعدة حسابات وهمية تحمل أسماء مجموعة من الفتيات، حيث حصل على صورهن مستغلاً عمله في "كولبة" بجانب الجامعة وقام بتعديلها ونشرها على تلك الحسابات.
كما تم القبض على شخص آخر مطلوب يُدعى (علي .ح) بتهم تتعلق بتشكيل عصابة وسرقة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونـ.ية المناسبة بحق المقبوض عليهما، وسيتم إحالتهم إلى القضاء لمتابعة القضية.
المصدر : وزارة الداخلية
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