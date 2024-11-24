6 ملايين ليتر كيروسين ومذيبات تتسرب من المدن الصناعية إلى السوق السوداء

كشفت مصادر جمركية” عن تنظيم ضبط جمركي على خلفية القيام بالتعاون مع لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات بحملة تفتيشية على المنشآت في المدن الصناعية بحق إحدى منشآت صناعة الدهان لتلاعبها بمخصصاتها من مادة الكيروسين، بهدف الاتجار في السوق السوداء، عوضاً عن استخدامها في الإنتاج.

وأوضحت المصادر أنه بلغت قيمة القضية الغرامات المترتبة على المخالفين نحو 323.4 مليار ليرة سورية نتيجة الاتجار بنحو 6 ملايين ليتر من الكيروسين والمذيبات، جرى استجرارها على مدار عامين رغم توقفها عن العمل خلال هذه الفترة.

وأكدت المصادر إحالة الموضوع إلى القضاء المختص لمحاسبة المخالفين.



الوطن أون لاين

