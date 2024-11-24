القوات الروسية تعتقل مقاتلا بريطانياً في منطقة كورسك



ألقت القوات الروسية القبض على مواطن بريطاني في منطقة كورسك في أثناء قتاله لصالح أوكرانيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية.

وفي مقطع فيديو نُشر على قنوات "تيليغرام" روسية، عرّف رجل يرتدي زيّاً قتالياً نفسه بأنّه جيمس سكوت ريس أندرسون البالغ من العمر 22 عاماً، من المملكة المتحدة.

وقال أندرسون، الذي يتحدث بلكنة إنكليزية، إنّه "خدم كرجل إشارة في الجيش البريطاني حتى عام 2023، قبل الانضمام إلى الفيلق الدولي في أوكرانيا للقتال ضد روسيا".

ويظهر الرجل الأسير في الفيديو ويداه مقيّدتان، فيما من غير الواضح متى تمّ تسجيل المقطع.

ومنذ أن أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوة في شباط/فبراير 2022 للأجانب للانضمام إلى القتال، سافر آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى أوكرانيا.

وانضم العديد منهم إلى وحدات مثل "الفيلق الدولي"، والمعروفة بأنّها الأكثر انتقائية من بين المجموعات الأجنبية، والتي تعمل كجزء من وحدة عسكرية داخل القوات البرية الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، قد كشف، في وقتٍ سابق، أنّ مجموعة من دول "الناتو" أرسلت بالفعل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، وذكر أن جنود "الناتو" موجودون بالفعل فيها.