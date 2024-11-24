بعد إصابته بنيران حزب الله.. رئيس أركان لواء غولاني يطلب إعفاءه من منصبه

طلب رئيس أركان لواء "غولاني" في "جيش" الاحتلال العقيد في الاحتياط، يوآف ياروم، إعفاءه من الاستمرار في منصبه بعد إصابته بنيران حزب الله، في ظل استمرار المعارك الدائرة جنوب لبنان.

وبحسب ما أكدت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ طلب ياروم الإعفاء من المنصب جاء في أعقاب مقتل باحث الآثار، زئيف أرليخ والرقيب غور كاهاتي، في كمين المقاومة نفسه الذي أُصيب خلاله ياروم إلى جانب قائد سرية في "الكتيبة 13".

وفي الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ووفق ما يُسمّى بـبند "سُمح بالنّشر"، أقرّ "جيش" الاحتلال بأنّ كميناً لحزب الله أدى إلى إصابة رئيس أركان لواء "غولاني"، وإصابة قائد سرية في "الكتيبة 13" من اللواء نفسه بجروح خطيرة، إلى جانب مقتل عالم آثار هرّبه قائد "غولاني" إلى جنوبيّ لبنان وجندي آخر.

وذكر "الجيش" تفاصيل مفادها أنّ ياروم، هرّب عالم الآثار الإسرائيلي، المستوطن زئيف أرليخ (71 عاماً)، إلى بلدة شمع اللبنانية، حيث كان يستكشف موقعاً أثرياً، هو مقام "شمعون الصفا".

هناك، وبينما كان أرليخ "يستكشف المقام"، نفّذ اثنان من مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان كميناً ضدّ القوة الإسرائيلية، بحيث اختبآ داخل المقام، وفتحا النار ليصيبا ياروم، الذي رافق أرليخ، الذي قُتل بدوره مع جندي إسرائيلي.