وزارة الزراعة تقدّم طرق لوقاية المحاصيل من مخاطر الصقيع

قدمت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، الاثنين، للفلاحين مجموعة طرق للوقاية من مخاطر الصقيع على المحاصيل الزراعية والبساتين.



وذكر الإعلام الزراعي عبر حسابه الرسمي، أن “ضرر الصقيع شديد على النباتات المزروعة تحت الأغطية البلاستيكية بسبب الرطوبة العالية ضمن هذه البيوت غير المدفأة، لذلك ننصح أصحاب البيوت الزراعية المغطاة بتأمين أجهزة التدفئة المناسبة وجعلها جاهزة للعمل باستمرار لتشغيلها عند حدوث الصقيع في أي لحظة”.

وأضاف الإعلام الزراعي أنه “يجب حماية البساتين من أضرار الصقيع من خلال إزالة الأعشاب من البساتين المزروعة بالأشجار المثمرة، إذ أثبتت التجارب أن طبقات الهواء فوق الأرض العشبية أكثر برودة من طبقات الهواء فوق الأرض العارية”.

ومن بين طرق الوقاية، “تغطية سطح التربة تحت مسقط الأشجار بالقش أو النشارة، لف جذوع الأشجار والغراس الحديثة السن بالخيش وتنظيم ري الأشجار وعدم إعطاء ريات زائدة عن الاحتياج حيث أن ذلك يُعطي نموات غضة تتأثّر بشكلٍ كبير عند حدوث الصقيع”.

وأوصت وزارة الزراعة بـ”استبدال زراعة الأصناف الحساسة للبرودة وخاصة في الأماكن المعرّضة للصقيع، تأخير تقليم الأشجار في المناطق التي تتعرّض للصقيع إلى ما بعد احتمال حدوث الصقيع، وقطع الفروع والأغصان اليابسة من منطقة الجفاف لأفرع الأشجار”.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أهمية “تقوية نمو الأشجار المصابة من خلال رش الأسمدة الورقية خلال 3-4 سنوات القادمة وإعطاء دفعات متوازنة من الأسمدة العضوية والكيميائية خلال هذه السنوات ودهن ساق الأشجار والأفرع الهيكلية التي تعرّت من الأوراق بمادة الكلس لحمايتها من ضربة الشمس”.

وذكرت وزارة الزراعة أن “الصقيع يُقاوم بطرق مختلفة منها الطرق البيولوجية بالاعتماد على زيادة مقاومة النبات للصقيع باختيار أصول ذات نمو متأخر، وتأخير تاريخ النمو والإزهار باستعمال محاليل ذات أساس هرموني، وتعالج الأزهار المتضررة بإحداث نمو للثمار بدون تلقيح مباشر للبويضة”.

وتابعت وزارة الزراعة أن “الصقيع يُقاوم أيضاً من خلال الطرق الفيزيائية التدفئة، الري بالرذاذ، التدخين، السقاية السطحية، التغطية، المراوح وخلط الهواء، الضباب الصناعي، استعمال المحاليل الرغوية العازلة للحرارة ومصدّات الرياح”.

يُذكر أن المديرية العامة للأرصاد الجوية حذّرت، السبت الماضي، من “حدوث الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية خلال الأيام القادمة، وتحديداً ليل الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلاً”.