العثور على الحاخام المفقود في الإمارات "تسفي كوغان" مقتـولاً

24-11-2024

العثور على الحاخام المفقود في الإمارات "تسفي كوغان" مقتـولاً

خدم الحاخام تسفي كوغان في الجيش الإسـ.ـرائيلي مـ.ـقاتلاً في وحدة جفعاتي، وكان مدير سوبر ماركت الكوشر اليهودي في دبي "رمان". 

وكشفت التحقيقات أن ثلاثة أوزبكيين تعقبوه بعد خروجه من السوبر ماركت ذاته، وأثناء توجهه إلى مدينة العين التي تبعد ساعة ونصف عن دبي، فقامت الخلية الأوزبكية باختطافه وقتـ.ـله، ثم سافروا بالطائرة إلى تركيا

الإعلام الإسـ.ـرائيلي رجّح في البداية اختطاف الـ.ــحاخام بعد انقطاع الاتصال به داخل الإمارات لساعات، قبل أن يتم العثور على جثـ.ـته لاحقاً

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