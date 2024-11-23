الآثار والمتاحف تنفي اكتشاف أبجدية جديدة في تل أم المرا شرق حلب
نفى مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف، محمد نظير عوض، أن يكون الاكتشاف الذي تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية في منطقة تل أم المرا شرق حلب “أبجدية”، مؤكّداً أن “الحديث عن مثل هذا الاكتشاف لا يزال مبكراً”.
وأوضح “عوض”، أن “هذا الاكتشاف مجرد فرضيّة لعالم آثار كان قد عمل ضمن بعثة أمريكية في الموقع المذكور عام 2004، ثم نشرها في كتاب له عام 2010، وأعيد تداولها مؤخراً دون وجود أي تنقيبات حديثة في الموقع، علماً أن هناك علماء آثار ولغويون يعارضون وجهة النظر هذه، ولا يزال الحديث عن مثل هذا الاكتشاف مبكراً”.
وأكّد “عوض”، أن “مثل هذه الدراسات تحتاج لوقتٍ طويل لإثباتها، وأن ما جرى نشره غير دقيق، وكان يتوجّب على الباحث الأمريكي من باب الأمانة العلمية التواصل مع مديرية الآثار والمتاحف باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بموقع الاكتشاف ولو عبر البريد الالكتروني قبل إعلانه عنه”.
يُذكر أن وسائل إعلام تداولت خبراً، حول عثور فريق من المنقبين على 4 أسطوانات طينية بطول الإصبع محفور عليها كتابة أبجدية، داخل مقبرة قديمة، في تل أم المرا شرقي حلب، تشكّل أبجدية أقدم بنحو 500 عاماً من النصوص المكتشفة سابقاً.
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