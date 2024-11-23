وفاة الفنان السوري عصمت رشيد
توفي الفنان القدير عصمت رشيد، ظهر الأحد، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
ونعت نقابة الفنانين – فرع دمشق عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، عصمت رشيد، الذي تعرّض قبل أشهر لأزمة صحيّة دخل على إثرها المستشفى وأجرى عملية زراعة شبكات قلبية.
ويُعتبر الفنان الراحل من مطربي الزمن الجميل، وهو من مواليد دمشق 1948، ولديه أرشيف غنائي كبير يتكوّن من 221 أغنية، وحوالي 65 حفلة في الإذاعة، منها: “دقوا ع الخشب يا حبايب”، “كان عندي غزال”، “كفّك يا جميل”، وغيرها.
وعُرف “رشيد” خلال مسيرته الفنيّة، بالتلحين إلى جانب الغناء، وتم تصنيفه في سوريا ومصر كمطرب وملحن من الدرجة الأولى، وهو عضو في جمعية المؤلفين والملحنين ومركزها القاهرة وباريس.
وشارك “رشيد” في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائيّة، منها: “صيد الرجال”، “أبو عنتر بوند”، “الفراري”، “عريس الهنا”، “السفينة”، وغيرها.
ويُعدّ عام 1987 للفنان الراحل ذروة إنجازاته عندما أهدى أغنية ”دقوا ع الخشب يا حبايب” للمنتخب السوري المشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أُقيمت في اللاذقية، آنذاك.
ورغم مرور نحو 40 عاماً على إطلاقها، استمر جمهور الكرة السورية باستخدامها، كأشهر الأغاني المخصصة للمنتخب السوري، خلال المناسبات القليلة التي أسعدتنا فيها منتخباتنا وأنديتنا.
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