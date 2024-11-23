غوغل توسع ميزة الذكاء الاصطناعي في البحث إلى أكثر من 100 دولة

أعلنت «غوغل» عن خطوة جديدة وذكية تجعل تجربة البحث أسهل وأدق من أي وقت مضى، وهي إطلاق ميزة AI Overviews (الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي) في أكثر من 100 دولة حول العالم.

هذه الميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات فورية لأي موضوع تبحث عنه، وهذا يعني أنك ستتمكن من الحصول على المعلومات الأساسية في ثوانٍ قليلة، ودون الحاجة للتنقل بين عدة مواقع.

دعم لغات متعددة وسهولة الوصول

الميزة الجديدة لا تقتصر فقط على بلد أو لغة معينة، بل أصبحت تدعم لغات متعددة مثل الإنجليزية، الهندية، الإندونيسية، اليابانية، البرتغالية، الإسبانية، وهذا يعني أن «غوغل» باتت تقدم تجربة بحث تتناسب مع لغة وثقافة كل مستخدم، مما يسهل الوصول للمعلومة لكل الناس بغض النظر عن مكانهم.

كيف تعمل AI Overviews (الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)؟

الميزة بكل بساطة تعرض ملخصاً سريعاً حول الموضوع الذي تبحث عنه، فتقدم لك أهم المعلومات بشكل مباشر ضمن صفحة البحث، مع روابط لمواقع موثوقة إذا كنت ترغب في المزيد من التفاصيل. الهدف هنا هو توفير وقتك وجعل الحصول على المعلومة تجربة سلسة وسريعة.

عرض ذكي للمواقع وتعزيز الزيارات

واحدة من الخطوات الذكية من «غوغل» هي تحسين عرض الروابط. الآن، عندما تستخدم AI Overviews (الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)، ستجد روابط مباشرة للمواقع على جانب الشاشة (في الكمبيوتر)، أو في الأعلى إذا كنت على الهاتف. وهذا يسهل الوصول للمواقع ذات الصلة، وأيضاً يزيد من حركة المرور لهذه المواقع، مما يعود بالنفع على الناشرين ومقدمي المحتوى.

إعلانات بوضوح دون إزعاج

«غوغل» لم تنسَ جانب الإعلانات، لكن أبقت عليها بوضوح منفصلة عن النتائج العضوية، مما يضمن تجربة بحث نظيفة ومنظمة. الإعلانات تُعرض الآن أيضاً ضمن AI Overviews على الهواتف في الولايات المتحدة، بحيث لا تضيع وقتك وتعرف بالضبط ما هو المحتوى المدفوع وما هو المحتوى الطبيعي.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل البحث

مع هذا التوسع الكبير، «غوغل» تُظهر رؤيتها للمستقبل: ليس البحث فقط عن عرض النتائج، بل تحويله إلى تجربة تفاعلية ذكية، حيث يمكنك الوصول للمعلومة بسرعة وسهولة.

باختصار، «غوغل» جعلت عملية البحث أكثر مرونة وتفاعلاً، ومع توسع (الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي) لأكثر من 100 دولة، أصبح الوصول للمعلومة أسرع وأذكى من أي وقت مضى، بغض النظر عن اللغة أو المكان.