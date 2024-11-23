عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 23/11/2024
1- الساعة 00:05 استهداف مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.
2- الساعة 08:30 بعد رصد تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة دير ميماس، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية، من مسافة قريبة، مع القوة المُتسللة عند الأطراف الغربية للبلدة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وقد عمد العدو إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.
3- الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
4- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
5- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.
6- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخية.
7- الساعة 11:50 بعد رصد تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه بلدة البياضة اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
8- الساعة 12:15 استهداف مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخية.
9- الساعة 12:30 استهداف مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخية.
10- الساعة 12:40 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.
11- الساعة 12:55 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.
12- الساعة 13:00 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
13- الساعة 15:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
14- الساعة 15:30 استهداف مدينة صفد المُحتلّة بصليةٍ صاروخية.
15- الساعة 16:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
16- الساعة 16:30 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.
17- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.
18- الساعة 16:30 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الأولى، موقع مشمار الكرمل للدفاع الجوّي والصاروخي، يبعد عن الحدود اللبنانيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.
19- الساعة 16:40 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.
20- الساعة 16:40 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقّة.
21- الساعة 16:50 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.
22- الساعة 17:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة.
23- الساعة 17:05 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة السابعة، بصليةٍ صاروخية.
24- الساعة 17:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.
25- الساعة 17:20 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بقذائف المدفعية.
26- الساعة 19:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصليةٍ صاروخية.
27- الساعة 19:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصليةٍ صاروخية.
28- الساعة 19:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.
29- الساعة 19:00 استهداف مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.
30- الساعة 19:20 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
31- الساعة 21:15 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، في محيط المدرسة في بلدة الجبين، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
32- الساعة 21:30 هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعًا لقوات من جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة البياضة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية.
33- الساعة 21:45 استهداف مستوطنة أييليت هشاحر بصليةٍ صاروخية.
34- الساعة 23:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الخامسة، بقذائف المدفعيّة.
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