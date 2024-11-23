عمليات المقاومة اللبنانية ليوم 23/11/2024

1- الساعة 00:05 استهداف مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.



2- الساعة 08:30 بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة دير ميماس، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية، من مسافة قريبة، مع القوة المُتسللة عند الأطراف الغربية للبلدة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وقد عمد العدو إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.



3- الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.



4- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



5- الساعة 10:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.



6- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخية.



7- الساعة 11:50 بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه بلدة البياضة اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



8- الساعة 12:15 استهداف مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخية.



9- الساعة 12:30 استهداف مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخية.



10- الساعة 12:40 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.



11- الساعة 12:55 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.



12- الساعة 13:00 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



13- الساعة 15:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



14- الساعة 15:30 استهداف مدينة صفد المُحتلّة بصليةٍ صاروخية.



15- الساعة 16:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



16- الساعة 16:30 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.



17- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.



18- الساعة 16:30 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الأولى، موقع مشمار الكرمل للدفاع الجوّي والصاروخي، يبعد عن الحدود اللبنانيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.



19- الساعة 16:40 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.



20- الساعة 16:40 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقّة.



21- الساعة 16:50 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.



22- الساعة 17:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة.



23- الساعة 17:05 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة السابعة، بصليةٍ صاروخية.



24- الساعة 17:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.



25- الساعة 17:20 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بقذائف المدفعية.



26- الساعة 19:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصليةٍ صاروخية.



27- الساعة 19:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصليةٍ صاروخية.



28- الساعة 19:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.



29- الساعة 19:00 استهداف مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.



30- الساعة 19:20 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

31- الساعة 21:15 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، في محيط المدرسة في بلدة الجبين، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



32- الساعة 21:30 هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعًا لقوات من جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة البياضة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية.



33- الساعة 21:45 استهداف مستوطنة أييليت هشاحر بصليةٍ صاروخية.



34- الساعة 23:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الخامسة، بقذائف المدفعيّة.



