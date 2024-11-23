في الدوري الممتاز فوز صعب لتشرين على الجيش

حقق فريق تشرين فوزاً مهماً وصعباً على ضيفه تشرين بهدف وحيد في المباراة التي انتهت على ملعب الباسل في اللاذقية في ختام مباريات الأسبوع الرابع من ذهاب الدوري الكروي الممتاز.

الشوط الأول صبغه تشرين بلونه الأصفر وفرض شخصيته على الملعب وسجل هدفاً وأضاع الكثير من الفرص، وجاء هدفه برأس علي بشماني على الطريقة الأوروبية في الدقيقة 23.

تحسن أداء فريق الجيش في الشوط الثاني ودخل مهاجماً وتهيأت له العديد من الفرص الكثيرة دون أن يجد من يستغلها، وكذلك سنحت للبحارة العديد من الفرص ضاعت بسبب رعونة مهاجميه، لتنتهي المباراة بفوز تشرين بهدفه الوحيد.

تشرين حقق أول فوز له هذا الموسم وارتقى إلى المركز الرابع بخمس نقاط متقدماً على الوثبة والشعلة بفارق الأهداف وتراجع الجيش إلى المركز التاسع بثلاث نقاط.

الوطن أون لاين