ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية السورية

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 22 ألف ليرة سورية للغرام الواحد ‏عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق أمس، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع ‏مليوناً و137 ألف ليرة، وسعر شراء مليوناً و136 ألف ليرة، في حين ‏سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 974571 ليرة، وسعر شراء 973571 ليرة.



وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ41 مليوناً و800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ9 ملايين و650 ألف ليرة. ‏



وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية ‏الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة كيو آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة مضافاً ‏إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة ‏القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على أرقام الجمعية.



وتجاوزت أسعار الذهب عالمياً عتبة 2700 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة، وحقق المعدن الأصفر أكبر مكسب أسبوعي له فيما يقرب من عامين، إذ طغى الطلب على الملاذ الأمن وسط ازدياد التصعيد في الحرب الروسية-

الأوكرانية على قوة الدولار وانخفاض التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5بالمئة إلى 2709.24 دولارات للأونصة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.



وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 1.4بالمئة إلى 2712.20 دولاراً.



وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس أن الذهب يستمد الدعم من ارتفاع عملة بتكوين إلى نحو 100 ألف دولار، والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا.



ويزداد الإقبال على الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وكذلك مع انخفاض أسعار الفائدة.



وربح المعدن أكثر من 5.7 بالمئة هذا الأسبوع، ويستعد لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ مارس/آذار 2023، عندما هزت موجة من الأزمات المصرفية الأسواق العالمية وعززت الطلب على الأصول الأكثر أماناً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 31.24 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 964.36 دولار في حين ارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة مسجلاً 1.015.00 دولار للأونصة