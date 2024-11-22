رئيس لجنة مربي الدواجن: الدجاج السوري أغلى بـ 40% من دول الجوار

كشف رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين عن وجود صعوبات تواجه مربي الدواجن، أهمها عدم توفر المحروقات وتقنين الكهرباء، إضافة لعدم استقرار الأسعار وتكاليف الأعلاف والتي يتم شراؤها من خارج المؤسسة، مشيراً إلى منح وزارة الزراعة تراخيص مؤقتة للمربين الذين توقفوا عن العمل لعدم وجود تراخيص.

وبين سعد الدين أن التغير الذي يطرأ على أسعار المحروقات ينعكس سلباً على تكاليف تربية الدواجن، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع مخصصات المحروقات عبر البطاقة الذكية، وبالنسبة للأعلاف تم توزيع "دورة مقنن علفي" على المربين وهي عبارة عن 20% من المخصصات ويتم تأمين باقي الإحتياج من خارج المؤسسة بفارق سعر يصل إلى 20%

وحول الأسعار قال رئيس مربي الدواجن إن: "المربي خاسر بكلفة تصل إلى 6 آلاف ليرة بالكيلو الواحد والسعر حالياً يتراوح مابين 25 و31 ألف ليرة"، مشيراً إلى أن سعر الفروج بالنشرة الرسمية 41 ألف ليرة والموظف لايستطيع شراء فروجين بالشهر الواحد.

وبالنسبة لأسعار البيض أكد سعد الدين وجود استقرار حالياً لوجود انتاج، مبيناً أن انتاج البيض عام 2009 وصل إلى 3 مليار بيضة وحينها تم تصدير مليار و400 ألف بيضة، منوهاً إلى أنه لايمكن تصدير الدجاج السوري لأن كلفة انتاجه أغلى بـ 40% من دول الجوار.

شام اف ام