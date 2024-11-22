النقل الداخلي تعلن تسيير خطوط جديدة في دمشق وريفها

أعلنت الشركة العامة للنقل الداخلي عن تسيير خطوط جديدة بواقع رحلتين صباحية ومسائية لبعض المناطق في محافظتي دمشق وريفها.

وأوضح مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق وريفها ماهر سلوم أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين تم تسيير رحلات على خطوط شارع 17نيسان أمام مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ومنطقة السيدة زينب، ومنطقة سرغايا.

وأشار سلوم إلى أنه سيتم تسيير باص خط دوار جنوبي في الرحلة الصباحية عند الساعة 7 صباحاً من منطقة السيدة زينب إلى كراج السيدة زينب، وتسيير الرحلة المسائية الساعة الواحدة ظهراً من كراج السيدة زينب باتجاه منطقة السيدة زينب حتى انتهاء الذروة.

كما سيتم تسيير باص خط باب توما في الرحلة الصباحية عند الساعة 7:30 صباحاً من منطقة سرغايا الى جسر السيد الرئيس، وتسيير الرحلة المسائية عند الساعة 3 ظهراً من جسر السيد الرئيس اتجاه منطقة سرغايا حتى انتهاء الذروة.

ولفت سلوم إلى أن واقع تزويد الباصات بالمحروقات يعد جيداً حالياً.

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