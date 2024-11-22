قذيفة صاروخية تصيب منزل محافظ السويداء

تعرض منزل محافظ السويداء، اللواء أكرم علي محمد لقذيفة صاروخية في منتصف ليل السبت، ما أسفر عن أضرار مادية فقط.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار الذي سُمع في المدينة نتج عن اختراق القذيفة لجدار منزل المحافظ، الذي لم يكن موجودًا حينها.

اللواء أكرم علي محمد كان قد عُيّن محافظًا للسويداء بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الأسد في مايو 2024، خلفًا لبسام ممدوح بارسيك.

محمد، الذي ينحدر من بلدة حديدة بريف حمص الغربي، شغل عدة مناصب أمنية، من بينها رئاسة فرع أمن الدولة في حلب وطرطوس، وعمل أيضًا كمعاون أول لمدير إدارة المخابرات العام.