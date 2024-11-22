فرع الأمن الجنائي بحلب يلقي القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

في إطار الجهود المستمرة والحثيثة التي تبذلها الوحدات الشرطية بحلب في ضبط المواد المخـدرة وملاحقة متعاطيها ومروجيها حتى إلقاء القبض عليهم ، تمكنت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على شخص في محلة الشعار وضبط بحوزته ( 225 ) حبة كبتاغون مخـ.درة و( 16 ) حبة دوائية مخـ.درة وكمية من مادة الحشيش المخـ.در ، وبالتحقيق معه اعترف بأنه سيقوم ببيع المواد المضبوطة بحوزته لشخص آخر تمكنت الدورية من استدراجه وإلقاء القبض عليه أيضاً.

بالتحقيق مع المقبوض عليه الأول اعترف بإقدامه على ترويج المواد المخـ.درة والإتجار بها ، كما اعترف المقبوض عليه الثاني بتعاطي المواد المخـدرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص أصولاً.