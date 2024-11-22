غداً… انخفاض ملموس على درجات الحرارة في أغلب المناطق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يتحول الجو يوم الغد من غائم جزئياً إلى غائم بدءاً من المناطق الغربية والشمالية الغربية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر، ثم يمتد الهطل تدريجياً ليشمل أغلب المناطق، وتكون الهطولات متفاوتة الشدة وسريعة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والشمالية الغربية.

وأضافت المديرية: إن الهطولات تكون ثلجية خفيفة ليل الأحد وصباح الإثنين على مرتفعات القلمون، في حين يكون الهطل ممزوجاً على المرتفعات الساحلية، مشيرة إلى أن الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها والجو سديمي في المنطقة الشرقية والبادية بفعل النشاط على سرعة الرياح.

وبينت المديرية أن الجو يكون في فترة الليل بارداً إلى شديد البرودة، ويحذر من حدوث الصقيع وخاصة في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 85 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.