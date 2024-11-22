بينهم ثلاث نساء...إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من مروجي المخدرات.

نتيجة الجهود التي يبذلها فرع مكافحة المخدرات بدمشق في ملاحقة تجار المخـ.درات ونتيجة البحث والمتابعة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من مروجي ومتعاطي المواد المخـ.درة في عدة أحياء ضمن مدينة دمشق وضبط كمية من هذه المواد بحوزتهم على النحو الآتي:

_ إلقاء القبض على المدعوَين (يزن ، ح) و(ابراهيم ، ش) والمدعوات (نيرمين ، ع) و(نور ، م) و(براءة ، ن) أثناء قيامهم بتعاطي المواد المخـ.درة ضمن أحد المنازل في حي المزة وضبط بحوزتهم كمية من هذه المواد.

_ إلقاء القبض على المدعوَين (زياد ،ع) و(طارق ،ج ) في محلة (البرامكة) وضبط بحوزتهما كمية من حبوب الكبتاغون المخـدرة.

_ إلقاء القبض على المدعو (محمد ، ن) بعد نصب الكـمين اللازم له في محلة (الزاهرة) وضبط بحوزته قطع من مادة الحشيش المخـدر.

وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخـدرة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية