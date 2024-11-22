أوكرانيا تُقر بخسارة 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في كورسك الروسية

أكّد مصدر عسكري أوكراني كبير، أنّ أوكرانيا فقدت أكثر من 40% من أراضي منطقة كورسك الروسية، التي استولت عليها في توغّل مفاجئ في آب/أغسطس الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، السبت.

وقال المصدر، الذي يعمل في هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إنّ أوكرانيا "كانت قد سيطرت على نحو 1376 كيلومتراً مربّعاً على الأكثر، والآن أصبحت هذه المساحة أصغر بطبيعة الحال، بينما تزيد روسيا من هجماتها المضادة".

وأضاف: "نحن الآن نسيطر على مساحة تقدّر بنحو 800 كيلومتر مربع، وسنحتفظ بهذه المنطقة طالما كان ذلك مناسباً من الناحية العسكرية".

في المقابل، لا تزال القوات الروسية تتقدّم بشكلٍ مطرد نحو كوراخوف في منطقة دونيتسك.

وفي هذا الإطار، أوضح المصدر في هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنّ منطقة كوراخوف هي الأكثر تهديداً لكييف الآن، حيث تتقدّم القوات الروسية هناك بسرعة، وتمكّنت من اختراق بعض المناطق بمركبات مدرّعة مدعومة بدفاعات مضادة للطائرات من دون طيار.

هذا وتشكل مدينة كوراخوف حجر الأساس نحو المركز اللوجستي الحيوي في بوكروفسك في منطقة دونيتسك.

وقبل أيام، اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بصعوبة الوضع الميداني حالياً في الشرق، وبأنّ روسيا تحرز تقدّماً، معرباً عن رغبته بأن "تفعل أوكرانيا كل ما في وسعها لضمان إنهاء الحرب مع روسيا خلال العام المقبل، من خلال الطرق الدبلوماسية".

وتكرّر روسيا بانتظام تأكيد أنّها منفتحة على مفاوضات سلام. وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، حيث تناولا مسألة التفاوض مع كييف وقضايا أخرى.