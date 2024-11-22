حاخام إسرائيلي عمل في "جيش" الاحتلال مفقود منذ أيام في الإمارات

أكد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أنّ المستوطن تسفي كوجن، أحد مبعوثي ما يُسمى "حاباد"، وهي مجموعة من "الحريديم"، مفقود منذ ظهر يوم الخميس الماضي، في أبو ظبي في الإمارات.

ونشر أقارب الحاخام الإسرائيلي المفقود صورة له تظهر عمله في الجيش "الإسرائيلي" برتبة ضابط.

وفي إطار الحدث، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أنّ أحد مبعوثي "حاباد" في الإمارات يُشتبه باختطافه أو قتله.

وفي أعقاب اختفائه، تتعامل المؤسسة الأمنية للاحتلال مع الموضوع، كما تتعامل أجهزة المخابرات والأمن الإسرائيلية بشكل مستمر مع الحدث، وفق ما ذكر الإعلام الإسرائيلي.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إنّ جهاتاً استخباراتية إسرائيلية وصلت إلى الإمارات في اليومين الماضيين للمشاركة في التحقيق.

ويُشار إلى أنّه في إثر اختفاء المستوطن الإسرائيلي تسفي كوجن، أعلن الاحتلال حظر سفر الجنود الإسرائيليين والمستوطنين إلى إمارات خلال الفترة القادمة إلا في حالات صنّفها بـ"للضرورة القصوى".

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجلس "الأمن القومي" التابع للاحتلال قد نشر منذ فترة طويلة تحذير سفر من المستوى 3 (تهديد متوسط) لدولة الإمارات، موصياً بـ"تجنب السفر غير الضروري إلى هناك، وكذلك التزام الحذر للمقيمين هناك".