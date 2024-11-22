٣٧ عملية للمقاومة اللبنانية ليوم الجمعة 22/11/2024

1- الساعة 23:50 من مساء الخميس 21-11-2024 استهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة شمع، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



2- الساعة 01:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.



3- الساعة 02:15 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة حيفا التقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شرق مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.



4- الساعة 03:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



5- الساعة 05:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.



6- الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، بصليةٍ صاروخية.



7- الساعة 09:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، للمرّة الثانية، بقذائف المدفعية.



8- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت، بصليةٍ صاروخية.



9- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بصليةٍ صاروخية.



10- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تلّة أرميس غرب بلدة شمع، بصليةٍ صاروخية.



11- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.



12- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.



13- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصليةٍ صاروخية.



14- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية.



15- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخية.



16- الساعة 12:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة يارين، وأصابت أهدافها بدقّة.



17- الساعة 12:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.



18- الساعة 13:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.



19- الساعة 13:37 تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة لطائرة حربيّة إسرائيليّة مقابل مدينة صيدا، بالأسلحة المناسبة، وأجبروها على المغادرة.



20- الساعة 13:45 استهداف موقع حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.



21- الساعة 13:45 استهداف موقع الإنذار المُبكر "يسرائيلي" (مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210) على قمّة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخيّة.



22- الساعة 14:30 استهداف مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.



23- الساعة 14:30 استهداف دبابة ميركافا جنوب معتقل الخيام، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



24- الساعة 15:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة، وأصابت أهدافها بدقّة.



25- الساعة 15:20 استهداف مدينة صفد المحتلّة، بصليةٍ صاروخية.



26- الساعة 15:30 استهداف مستوطنة راموت نفتالي، بصليةٍ صاروخية.



27- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس، بقذائف المدفعية.



28- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية.



29- الساعة 16:20 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.



30- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.



31- الساعة 16:30 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.



32- الساعة 19:10 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.



33- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.



34- الساعة 20:25 خاض مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين.



35- الساعة 20:45 استهداف شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة.



36- الساعة 22:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة الثامنة، بصليةٍ صاروخية.



37- الساعة 23:50 استهداف دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



