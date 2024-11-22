مخيبر يحذر مسؤولين أميركيين من تهديدهم للجنائية الدولية: يمكن مقاضاتكم

حذّر المسؤول السابق في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، الإدارة الأميركية والكونغرس من تبعات رد الفعل العدائي والتهديدات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية، بعد قرارها بشأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.

وقال المدير المستقيل لمكتب نيويورك في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، إنه "بموجب المادة الـ70 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن مقاضاتكم بتهمة "إعاقة أو تخويف أو التأثير، بصورة فاسدة، في مسؤول في المحكمة" و"الانتقام من مسؤول في المحكمة بسبب الواجبات التي يؤديها هو أو مسؤول آخر".

ويأتي كلام مخيبر بعد تأكيد وجود تحذيرات موجهة من أعضاء في الكونغرس، من كِلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ستُقابَل بانتقام أميركي.

وأوضح مخيبر للمسؤولين الأميركيين، الذين هددوا المحكمة، أنه "إذا تمت إدانتكم، يمكن أن تواجهوا 5 أعوام في السجن. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي خروجكم على القانون إلى مزيد من العزلة للولايات المتحدة في الساحة العالمية".

ورأى المسؤول الأممي أن "كل الدول الأطراف في الجنوب العالمي والدول الـــ 124 للمحكمة الجنائية الدولية ستضطر إلى معارضتكم، وسيقاوم الأشخاص المحترمون في كل مكان سلوككم الإجرامي".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، أمس الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.