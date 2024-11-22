تكاليف الحرب مع حزب الله كبيرة.. إعلام العدو يتحدث عن اتفاق محتمل لوقف النار

رجّحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ ملامح اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار عند الجبهة في لبنان بدأت تتشكل، وفقًا لعدة مسؤولين إقليميين وأميركيين مطلعين على الدبلوماسية الجارية. وفي الوقت عينه، حذر المسؤولون من أن التفاصيل الحاسمة المتعلقة بتنفيذ وتطبيق الاتفاق تحتاج إلى حل.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية تقدير "إسرائيل" أنه سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار خلال أيام قليلة، بعد أن عاد المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتين، إلى الولايات المتحدة ليلة الخميس.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل للصحيفة الإسرائيلية إنّ "هوكشتاين اتفق على التفاصيل مع لبنان، وأنه بقي عدة أمور للاتفاق عليها"، مضيفاً أنّه "حصل تقدم كبير في محادثات هوكشتاين في إسرائيل وأنّ الاتفاق تقريباً منجز لكن بحاجة إلى معالجة عدة زوايا".

"هدنة" 60 يوماً.. ولجنة إشرافية للمراقبة

ينص الاتفاق المقترح، الذي ذكرته الصحيفة الأميركية، على "هدنة" مدتها 60 يوماً، تنسحب خلالها قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، و"حزب الله إلى شمال نهر الليطاني"، على حدّ تعبير الصحيفة.

وخلال هذه المدّة، ينصّ الاتفاق على أن يقوم الجيش اللبناني و"قوات حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" بتكثيف انتشارهما عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وفي هذا الشأن، أشارت "نيويورك تايمز" إلى وجود "آلية إنفاذ جديدة برئاسة الولايات المتحدة من شأنها أن تضمن بقاء حزب الله وإسرائيل خارج المنطقة".

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن المسؤولون فإن "الحل المقترح يتلخص في تشكيل لجنة إشرافية جديدة بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة انتهاكات الهدنة، فيما لا يزال من غير الواضح أي الدول الأخرى قد تشارك في هذه الآلية وكيف ستعمل، ويبدو أنه لم يتم مناقشة دور عسكري أميركي مباشر".

وقالت الصحيفة أنّه "إذا صمدت الهدنة لمدة 60 يوماً، يأمل المفاوضون أن تصبح دائمة"، مرجّحةً أنّ هذا الاحتمال قد يحدث في عهد إدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنّ "إسرائيل" سعت إلى "الحصول على الحرية للتدخل ضد أي نشاط لحزب الله قد تكتشفه في جنوب لبنان، مؤكدةً أنّ هذه النقطة يقاومها الجانب اللبناني.

بينما، أكد المسؤولون الأميركيون للصحيفة ثقتهم من أنّ "إسرائيل" تبدو أكثر حرصاً على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مقارنة بغزة، موضحين أنّهم استندوا على رأيهم "إلى مشاركة إسرائيل في المحادثات اللبنانية والتقييم الواقعي للخيارات العسكرية الإسرائيلية".

وأضافوا أنّ المفاوضين الإسرائيليين أدركوا أنّ أسهل طريقة لوقف إطلاق صواريخ حزب الله المستمرة نحو مستوطنات الشمال ممّا منع الإسرائيليين من العودة إليها هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

نقاط إشكالية

نقاط إشكالية أخرى لا تزال عالقة في الاتفاق، ذكرها مصدر مطّلع لموقع "واينت" الإسرائيلي، مشيراً إلى رفض "إسرائيل" ضم فرنسا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، واندماجها في آلية التنفيذ الدولية التي ستراقب انتهاكات "الهدنة".

وبحسب الموقع، يبدو أنّ هذا الرفض الإسرائيلي لضمّ فرنسا يأتي على خلفية تقدير الاحتلال بأنّ القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي وقع أمس مذكرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزير أمن الاحتلال السابق يوآف غالانت، "لم يكن ليجرؤ على القيام بذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".

ورأى الموقع أنّه في"إسرائيل" هناك شعور بالغضب من سلوك فرنسا تجاه الصناعات العسكرية الإسرائيلية واستبعادها من معارض الأسلحة في البلاد، مع وجود مزاعم أيضاً بأنّ باريس "ألحقت الضرر بمفاوضات التسوية من خلال إجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان، من دون التنسيق مع الولايات المتحدة".

إضافة إلى الجوانب العالقة المذكورة سابقاً، فإنّ جدلاً لا يزال موجوداً في المفاوضات يتمحور حول العبارات المتعلقة بالنقاط الحدودية المتنازع عليها.

توصيات عسكرية وأمنية بالتوصّل إلى اتفاق

في غضون ذلك، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنّ المؤسسة الأمنية للاحتلال أوصت بالتوصل إلى اتفاق عند الجبهة مع لبنان، وعرضت ذلك على الحكومة، مؤكدةً أنّ الأمر في يد رئيسها بنيامين نتنياهو.

وعلى غرار هذه التوصية، أوصى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بـ "الوصول الى اتفاق الآن"، متحدثاً عن تكاليف الحرب مع حزب الله الكبيرة في الفترة الماضية.

وإذ قال رئيس أركان "جيش" الاحتلال، هرتسي هاليفي،متوجهاً إلى الوزراء الإسرائيليين، أنّه "إذا أرادوا الاستمرار في القتال فهذا له أثمان باهظة جداً ويجب معرفة ذلك، قرروا ماذا تريدون هناك".

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