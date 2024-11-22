مدربة باليه سورية تدخل موسوعة "غينيس" للارقام القياسية

حطمت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية يارا خضير رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وذلك ضمن اليوم العالمي لـ"غينيس"، الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت يارا: "كسرت هذا الرقم القياسي كجزء من اليوم العالمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، محاولتي كانت أطول مسافة "سبليت" (split) على دراجتين متحركتين".

وتنحدر يارا من بلدة الكفر في ريف السويداء، وقد تميزت بفن رقص الباليه، ونجحت بالوصول من خلاله إلى العديد من دول العالم، وحققت نجاحات ملفتة.