دمشق تنتصر لقرارها بمنع دخول سرافيس الريف مركز المدينة

بعد غمرة من الاجتماعات وكثيراً من النقاشات ومابين أخذ ورد حسمت محافظة دمشق قرارها بمنع سرافيس وباصات النقل العام من ريف دمشق من دخول مركز المدينة، منتصرة بذلك على اقتراحات ومطالبات عديدة كانت تطالب بالسماح من المعنيين في محافظة الريف، إذ يرى المعنيون في محافظة دمشق أن سبب ازدحام السير في دمشق هو دخول مركبات الريف.

تجهيز المراكز التبادلية

وقد شهد الاجتماع الأخير مابين المحافظتين بهذا الخصوص بحضور المحافظين أكثر من اقتراح لإيجاد حلول تحد من أزمة النقل، إذ كشفت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في ريف دمشق الدكتورة آلاء الشيخ في تصريح خاص لـ”البعث” عن اتفاق توصل إليه الفريقين بعدم دخول سرافيس وميكرو باصات الريف إلى المدينة كونها تسبب ازدحاماً كبيراً، إضافة إلى ضرورة تجهيز وتفعيل المراكز التبادلية لتأمين المواطنين إلى مركز المدينة.

وأشار الشيخ إلى قرار مشترك بين المحافظتين يقضي بفتح عملية توطين تعبئة المادة على برنامج “وين” لاختيار السائق مكان الذي يرغبه للتعبئة من محطات الريف أو دمشق وذلك لتخفيف الهدر وعدم مغادرة الخطوط بحجة تعبئة المازوت، مضيفة أن شركة المحروقات ستقوم بربط جهاز التتبع “GPS” ببرنامج “وين” من أجل إيقاف بطاقة السائق في حال لم يلتزم بالخط المحدد له، كما سيتم تركيب مستشعرات ونقاط بداية ووصول للسرافيس من أجل ضبط المسارات وذلك بربطها مع أجهز التتبع.

ولفتت الشيخ إلى أن محافظة الريف اتخذت قراراً باستبدال حجز للمركبات ببدل بغرامة مالية تقدر بـ50 ألف ليرة عن كل يوم حجز مع رفع قيمة الغرامة في المرة الثانية مع إيقاف بطاقة التعبئة، مؤكدة على قرار المحافظة بمنع تعاقدات السرافيس العامة مع جهات القطاع الخاص وتكليف فرع المرور بمتابعة الموضوع.

وفي المقابل شدد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق عمار غانم على ضرورة منع دخول سرافيس الريف إلى المدينة كونها تسبب ازدحاماً واكتظاظاً كبيرين، مؤكداً أن محافظة دمشق أخذت على عاتقها تفعيل المراكز التبادلية وزيادة باصات النقل الداخلي لتخديم هذه المراكز، فضلاً عن باصات شركات النقل الخاص، مشيراً إلى قيام المعنيين في المحافظتين بجولات ميدانية مشتركة لتهيئة المراكز وتفعيل القرارات المتخذة خلال أيام قليلة من أجل تخفيف والحد من أزمة النقل.

ختاماً يأمل المواطنين وخاصة المواطن “الريفي” بلورة قرارات هذا الاجتماع وتنفيذ ما يقال على أرض الواقع لاسيما أن المواطن القادم من الريف البعيد يعاني الأمرين للوصول إلى عمله أو جامعته واضطراره الركوب بأكثر من وسيلة نقل نتيجة قرارات منع دخول سرافيس المدينة بحجة الازدحام وافتعال الأزمة في شوارع المدينة، علماً أن عضو المكتب التنفيذي في دمشق قيس رمضان اعتبر – في وقت سابق -أن 70% من أزمة النقل بدمشق سببها مركبات وسرافيس الريف، إذ هناك 6850 آلية نقل بين سرفيس وباصات تدخل من الريف إلى المدينة، مشيراً إلى أن وجود المراكز التبادلية ستخفف من هذه الأزمة.

البعث