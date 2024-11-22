البنتاغون: تعرضت قواتنا لـ 206 هجوم في سوريا والعراق والأردن منذ تشرين الأول 2023

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، تعرض قوات الاحتلال الأميركية لـ 206 هجوم في العراق وسوريا والأردن، خلال الفترة ما بين 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي التفاصيل، أكد "البنتاغون" أن الهجمات ضد قوات الاحتلال الأميركية كانت بواقع "79 هجوماً في العراق، 125 في سوريا، و2 في الأردن".

يأتي ذلك، بينما تعرضت قواعد الاحتلال الأميركية في سوريا لهجمات متتالية في الأيام الأخيرة، كان آخرها ما أفاد به مراسل الميادين، الخميس، عن هجوم صاروخي عنيف استهدف القاعدة العسكرية الأميركية في حقل غاز كونيكو في ريف دير الزور شرقي سوريا.