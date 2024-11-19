وداعاً للرسائل الصوتية .. واتسآب تطلق ميزة جديدة

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل التواصل وتوفير الوقت، خاصة في المواقف التي يصعب فيها الاستماع إلى الرسائل الصوتية، مثل الأماكن الصاخبة أو أثناء التنقل.

سيتم طرح ميزة النصوص المكتوبة خلال الأسابيع المقبلة مع بضع لغات مختارة للبدء، وتخطط الشركة لإضافة المزيد من اللغات خلال الأشهر المقبلة.

وفي منشور على مدونتها، قالت واتساب إن إرسال رسالة صوتية يجعل التواصل مع الأصدقاء والعائلة أكثر شخصية، مضيفة أن هناك شيئا خاصا في سماع صوت من تحب خاصة عندما تكون بعيدًا، إلا أنه في بعض الأحيان لا تستطيع سماع الرسالة، حيث تكون مشغولا أو في مكان صاخب، أو تتلقى رسالة صوتية طويلة لا يمكنك التوقف والاستماع إليها.

وأضافت واتسآب "يسعدنا في هذه الحالة أن نقدم لك نصوصا مكتوبة للرسائل الصوتية، حيث يتم إنشاء النصوص على جهازك دون أن يتمكن أي شخص آخر، حتى واتساب، من سماع أو قراءة رسائلك الشخصية".

وتعتبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مفيدة لكثير من المستخدمين فهي تتيح متابعة المحادثات بسهولة عند تلقي رسائل صوتية طويلة، كما توفر طريقة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية لفهم محتوى الرسائل الصوتية والرد عليها.

لبدء #استخدام هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات، ثم الدردشات، ثم نصوص الرسائل الصوتية لتشغيل النصوص الصوتية أو إيقاف تشغيلها بسهولة، ثم حدد لغة النصوص الصوتية.

قالت واتساب "يمكنك نسخ رسالة صوتية بالضغط مطولاً على الرسالة والنقر على "نسخ"، ويجب أن تلاحظ أن هذه الميزة لا تحول الرسائل تلقائيًا، بل بناءً على طلب المستخدم فقط.

بمجرد تفعيلها، يصبح نسخ رسالة صوتية أمرًا سهلاً، وسيعمل التطبيق على الفور على إنشاء نسخة نصية من الرسالة يمكنك قراءتها في أي وقت يناسبك.

علاوة على ذلك، تتم عملية النسخ هذه بالكامل على جهازك، وهذا يعني أن رسائلك الصوتية لا تُرسل إلى خوادم خارجية، ما يضمن الخصوصية التامة، حتى تطبيق واتسآب لا يمكنه الوصول إلى محتوى رسالتك الصوتية، وذلك تماشيًا مع التزامه بأمن المستخدم وخصوصيته.

تتماشى هذه الميزة مع تركيز واتساب على الخصوصية. فمن خلال ضمان إنشاء النصوص على جهازك، تضمن الشركة عدم تمكن أي طرف ثالث، حتى واتساب نفسه، من قراءة أو سماع رسائلك، ويطمئن هذا النهج المستخدمين الذين يقدرون التشفير الشامل وأمان البيانات.

سيتم إطلاق ميزة النسخ الصوتي عالميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة. في البداية، تدعم بعض اللغات المحددة، لكن واتساب أكدت خططها لإضافة المزيد من اللغات بمرور الوقت، ما يجعل الميزة متاحة على نطاق واسع.

وكما قدمت الشركة المملوكة لـ "ميتا" مؤخرًا ميزة Message Drafts التي تعالج مشكلة شائعة – وهي نسيان إرسال رسالة غير مكتملة.

عندما تبدأ في الكتابة ولكنك لا تضغط على "إرسال"، يقوم WhatsApp الآن بتمييز المحادثة بعلامة "مسودة" واضحة وينقلها إلى أعلى قائمة الدردشة الخاصة بك، وقالت الشركة إن هذا يضمن لك إمكانية تحديد موقع رسائلك وإكمالها بسرعة.