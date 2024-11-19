نيويورك بوست: ألمانيا تستعد لحرب عالمية ثالثة

نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن “وثائق سرية ألمانية” أن “أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة، وتخطط لحشد جيش قوامه 800 ألف جندي في حال هجوم روسيا على حلف الناتو”.



وأضافت الصحيفة، أن “خطة الرد السريع” الألمانية تتكوّن من 1000 صفحة، وتُبيّن استعداد ألمانيا لسيناريو محتمل للحرب العالمية الثالثة.



وتوضّح الوثائق السرية بالتفصيل “المباني والبنية التحتية التي تحتاج إلى الحماية قبل أن يتمكّن الجيش من استخدامها، وكيف يجب على الشركات والمدنيين الاستعداد لمواجهة التهديدات المتزايدة”، بحسب الصحيفة.



وأشارت الوثائق إلى أن “برلين كانت تجهز طريقة لنقل 200 ألف مركبة عسكرية عبر الأراضي الألمانية إذا قرر الحلف توحيد جهوده مع أوكرانيا”.



ووفق تقرير الصحيفة، أقامت غرفة التجارة والصناعة لمدينة هامبورغ حدثاً قدمت فيه نصائح وإرشادات للمواطنين حول كيفية الاستعداد للأسوأ من خلال زيادة اكتفائهم الذاتي من خلال اقتناء وتركيب مولدات الديزل أو حتى توربينات الرياح.



وكان رئيس اللجنة العسكرية في حلف “الناتو” روب باور أعلن أن الحلف مستعد لصراع محتمل مع روسيا.



وقال “باور” في مقابلة مع صحيفة وزارة الدفاع الأوكرانية “ArmyInform”، إنه “هل نحن مستعدون؟ الجواب هو نعم! هذه هي مهمتنا الرئيسية، أن نكون جاهزين، وإذا حدث هذا اليوم، فيجب القتال بما لديك، إنه دائماً مزيج من الاستعداد لليوم مع تحسين الإمكانيات للمستقبل أيضاً”.



يُذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عن تعزيز قدرات بلاده الدفاعية بمبلغ 100 مليار يورو، وذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي رأه خبراء حينها، أنه بداية الاستعداد لما هو أسوأ من تلك الحرب.