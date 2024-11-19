سجن جنرال تركي بتهمة تهريب البشر من سوريا
أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً و 6 أشهر على اللواء بلال تشوكاي، بعد إدانته بـ”تهريب مهاجرين غير شرعيين من سوريا إلى تركيا باستخدام سيارته الرسمية أثناء فترة خدمته”.
واعتُقل “تشوكاي” لأول مرة في 28 حزيران الماضي بمنطقة “أقجة قلعة” المواجهة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة، بعد اتهامه باستخدام منصبه ومركبته الرسمية لتنفيذ عمليات تهريب البشر مقابل المال.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً في الرأي العام التركي، إذ أكّدت التحقيقات وجود أدلة دامغة على تورّطه.
وبدأت القضية أثناء خدمة “تشوكاي” كقائد للواء المشاة الميكانيكي الـ16 في “ديار بكر”، إذ قيل إنه “كان يستخدم سيارته الرسمية لتنظيم عمليات تهريب مقابل مبالغ مالية”.
وأشارت التحقيقات إلى “اعتقال اثنين من ضباط الصف المقربين منه”، إذ أفادت تقارير بأنهم “كانوا جزءاً من الشبكة وشاركوا في هذه الأنشطة على مدى عامين، وتم العثور بحوزة أحدهم على مبلغ 600 ألف دولار”.
يُذكر أنه تمّ تسريح الجنرال “تشوكاي” من الجيش بعد عرضه على المجلس التأديبي الأعلى، إذ جرى سحب رتبته العسكرية بشكلٍ كامل، كما ألغيت عقود الضباط المشاركين في القضية.
تركيا بالعربي
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