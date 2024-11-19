مسؤول أمريكي: نؤكد سماح الرئيس بايدن لكييف بضرب العمق الروسي

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الأرضية الغربي بريان نيكولز، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لكييف بتوجيه ضربات ضد روسيا باستخدام الصواريخ الأمريكية.

ووفقا له، فإن هذا القرار سيمنح أوكرانيا "المزيد من الفرص للدفاع عن نفسها"، مضيفا أن هذا سيدفع روسيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تكشف هويتهم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لقصف عمق الأراضي الروسية.

ووفقا لهذه المصادر، من المرجح أن يتم توجيه الضربات الأولى لعمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ ATACMS.

وكشفت الأخبار الواردة من الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، عن تناقض وتضارب في الأقوال داخل البيت الأبيض نفسه، ففي وقت سابق، علق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، على الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن قرار بايدن وإدارته، قائلا: "ليس لدي أي معلومات، حول وجود تغييرات جديدة في سياستنا". ليس هذا فحسب، حتى أن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، صرح أمس، أن البيت الأبيض "لم يؤكد بعد بشكل مباشر" أن إدارة الرئيس جو بايدن سمحت لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ ATACMS.

وفي نفس السياق، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، حيث كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه بموجب العقيدة النووية الجديدة، فإن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للصواريخ الغربية غير النووية ضد روسيا، قد يستلزم ردا نوويا.

وكالات