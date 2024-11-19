22-11-2024
توقيف أربعة أشخاص من مروجي المواد المخدرة والعملة الأجنبية المزورة في ريف دمشق.
بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخـ.درات في ريف دمشق حول وجود شخص مجهول يقوم بترويج المخدرات والعملة الأجنبية المزورة.
ومن خلال المتابعة وإعداد الكمين اللازم قام الفرع المذكور بإلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته مبلغ ألفان وأربعمائة دولار أمريكي مزور ، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج المواد المخدرة والتعامل بالدولار المزور.
وفي نفس السياق تمكن الفرع المذكور من توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة حربية وقنابل ،وبتدقيق وضعهم عُثر بحق أحدهم على عدة إذاعات بحث بجرائم ترويج مواد مخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بترويج وتعاطي المواد المخـ.درة.
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
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