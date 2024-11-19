48 ألف لتر مازوت لمدارس القنيطرة و بدء التوزيع لمدارس المناطق الباردة

أكد مدير تربية القنيطرة عبدو زيتون البدء بتوزيع مازوت التدفئة على المدارس حرصاً على توفير المادة للأبناء الطلبة وتأمين التدفئة اللازمة للطلاب قبل قدوم البرد الشديد، مبيناً البدء بتوزيع المادة في مدارس المناطق الباردة في قرى جبل الشيخ بالريف الشمالي من المحافظة (حضر - جباتا الخشب - طرنجة) وقسم من المدارس الواقعة على أرض تجمعات ريف دمشق.

وأوضح زيتون أن الكمية المراد توزيعها 48 ألف لتر و بواقع 50 لتر لكل شعبة صفية و 40 لتر لكل غرفة إدارية شريطة ألا تزيد الغرف الإدارية عن اثنتين.



وأشار مدير التربية إلى تكليف المعنيين بالتربية ومدارء المدارس بمتابعة ومراقبة توزيع مازوت التدفئة و تعبئة المادة بالخزانات والتأكد من العدادات واستلام المادة على مسؤوليتهم الشخصية، مضيفاً أن المديرية ستتابع توزيع مازوت التدفئه على باقي المدارس تباعاً حسب الكميات الواردة من فرع المحروقات بالمحافظة.

الوطن أون لاين