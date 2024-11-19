من هو “زئيف الرايخ” الباحث التاريخي “الإسرائيلي” الذي قُتل في معارك جنوب لبنان؟

أعلن جيش العدو “الإسرائيلي”، ليل الأربعاء، عن مقتل الباحث التاريخي “زئيف الرايخ” خلال كمين وقع به رفقة عناصر من لواء “غولاني” في بلدة شمع جنوب لبنان

ووقعت الحادثة وفق الإعلام “الإسرائيلي” في مناطق عمليات الخط الثاني من قرى جنوب لبنان، إذ دخلت قوة بقيادة قائد لواء “غولاني” العقيد “يوآف ياروم” يرافقه “الرايخ” إلى قلعة أثرية (مقام النبي شمعون)”

وتابعت الوسائل بأن “دخلوا معتقدين أن المنطقة آمنة، ليتبيّن أن عنصرين اثنين من حزب الله كانا بالداخل وفتحا النيران على القوّة، ما أدّى لإصابة قائد اللواء بجروح متوسطة وقائد السرية بجروح خطيرة ومقتل زئيف وجندي آخر”.

وأكملت الوسائل أن “الرايخ” دخل دون التصاريح المطلوبة إلى نشاط عملياتي لقوة من اللواء، وتم فتح تحقيق بالموضوع لكشف المخالفة.

من هو “زئيف الرايخ”؟

هو باحث مشهور لدى الاحتلال متخصص في تاريخ ما يُسمّى “أرض إسرائيل” والآثار التوراتية، عمره 71 عاماً من مواليد مستوطنة “عوفرا”، قُتل بنيران المقاومة بعد دخوله لفحص “مقام النبي شمعون” الأثري محاولاً إيجاد أدلة تاريخية عن “أرض إسرائيل”.

وكتب “الرايخ” العديد من المقالات المزيفة التي تهدف إلى إثبات أن أرض فلسطين تعود لليهود، كما يعمل في توثيق المواقع الأثرية في القرى العربية بالضفة الغربية وينسبها لليهود، ولديه العديد من المؤلفات والأبحاث والكتب المزوّرة التي تهدف إلى تزييف التاريخ، ومعروف بأنه أحد سارقي الآثار من المواقع التاريخية.

يُذكر أن كيان الاحتلال “الإسرائيلي” لم يوفّر خلال عدوانه على لبنان استهداف المناطق الأثرية سواء عند الشريط الحدودي أو في البقاع وبعلبك.