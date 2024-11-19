مديرالاعلاف: لا نرفع الأسعار لكي نتمكن من التصريف

أكد مدير المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط، أن المؤسسة حددت سعر الطن الواحد من مادة الذرة الصفراء المحلية المجففة طبيعياً ضمن المواصفات العالمية «دوكمة» شراء موسم 2024 بسعر 3,8 ملايين ليرة، وذلك لكمية 2500 طن فقط، على أن يكون التسليم في مراكز ومستودعات فرع المؤسسة في حلب فقط، أما بالنسبة لسعر الطن من المادة المجففة آلياً فقد تم تحديده بمبلغ 4,2 ملايين ليرة، لكمية 5000 طن، ويسمح بتسليم المادة في كل فروع المؤسسة بالمحافظات.

وأشار شباط إلى أنه سيتم البدء بتسويق محصول الذرة، اعتباراً من يوم الأحد القادم، لافتاً إلى أنه تم تحديد الأسعار بشكل يقارب الأسعار الموجودة في السوق المحلية، ولم يتم رفع الأسعار أكثر من ذلك لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم قدرة المؤسسة على تصريف المحصول لاحقاً للمربين، ولاسيما أن المؤسسة اقتصادية ويجب عليها أن تصرّف كل المواد التي تشتريها، وخاصة بالنسبة للمواد العلفية التي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة.

وفي السياق، بيّن أن أرباح المزارعين من السعر الذي تم تحديده تختلف من مزارع إلى آخر فقد يكون اعتمد على المياه السطحية، أو مياه جوفية، كذلك الأمر يختلف المزارع المستأجر عن المزارع المالك، إضافة إلى أجور العمالة وغير ذلك، مؤكداً أن المزارع مخيّر فإما أن يسلم المادة لفروع المؤسسة أو يتجه إلى القطاع الخاص في حال لم يكن راضياً عن السعر الرسمي.

ومن جهة أخرى، أعلن مدير المؤسسة أنه تم افتتاح دورة علفية جديدة للدواجن في كل الفروع في المحافظات اعتباراً من اليوم الخميس ولغاية نهاية العام الحالي، بمقنن يبلغ 500 غرام ذرة صفراء و200 غرام شعير و200 غرام كسبة صويا للطير الواحد للمداجن المستثمرة بموجب وثيقة استثمار «مرخصة وغير مرخصة» وبغض النظر عن نوع التربية في الرخصة الممنوحة، كما افتتحت المؤسسة دورة علفية للأبقار خلال الفترة نفسها بكمية 250 كغ جاهز حلوب و5 كغ شعير و20 كغ ذرة صفراء للرأس الواحد في كل الفروع عدا الرقة والحسكة، و250 كغ جاهز حلوب و10 كغ نخالة و5 كغ شعير و20 كغ ذرة صفراء للرأس الواحد في الرقة، و5 كغ نخالة و5 كغ قمح مرفوض و20 كغ شعير للرأس الواحد في الحسكة.

وتابع: «كما سيتم اعتباراً من يوم الإثنين افتتاح دورة علفية للأغنام والماعز والجمال لغاية 27/ 2/ 2025 بكمية 3 كغ نخالة و1 كغ شعير للرأس الواحد من الأغنام والماعز في دير الزور، و3 كغ نخالة وكيلو غرام شعير و2 كغ نخالة مستصلحة للرأس الواحد من الأغنام والماعز في فرع الرقة، و3 كغ نخالة و10 كغ شعير وكيلو غرام من القمح المرفوض للرأس الواحد من الأغنام والماعز في الحسكة، و5 كغ نخالة و2 كغ شعير و500 غرام ذرة صفراء للرأس الواحد من الأغنام والماعز في بقية الفروع، و10 كغ نخالة و5 كغ شعير للرأس الواحد من الجمال في كل الفروع».

أما بالنسبة للثروة السمكية، فقد بيّن شباط أن دورتها العلفية تبدأ من تاريخ اليوم وحتى نهاية العام الحالي، بمقنن 50 كغ نخالة و10 كغ كسبة صويا و30 كغ ذرة صفراء للدونم الواحد للمزارع السمكية المرخصة وقيد الترخيص بناء على جداول اسمية صادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بعد الكشف الحسي على هذه المزارع، كما يمنح مربي الأسماك والمزارع السمكية الذين يرتبطون بعقود مع القطاع العام المقنن العلفي المذكور نفسه.



الوطن

