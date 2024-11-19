مشروع لحصاد المياه في درعا
يستفيد 400 مزارع في درعا من مشروع حصاد المياه الذي تم إطلاقه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية ومديرية زراعة درعا.
وقال منسق المشروع معاون مدير الزراعة في درعا المهندس جميل العبد الله: إن المشروع يهدف إلى توفير ريات تكميلية لأشجار الزيتون خلال فصل الصيف، وبالتالي تحسين سبل العيش للمستفيدين من خلال زيادة الإنتاج وتأمين استدامة الموارد بعد الانخفاضات في الهطولات المطرية وقلة مياه الري وتوالي سنوات الجفاف ولا سيما في المنطقة الجنوبية من المحافظة.
وأضاف: إنه تم اختيار المستفيدين من خلال منظمة الفاو، ويستهدف المشروع 28 ألف شجرة زيتون في درعا البلد ونصيب، كما تم تقسيم العمل إلى 10 ورشات، يشرف على كل ورشة مشرف من المنطقة، مشيراً إلى أن إطلاق المشروع سبقته إعادة تأهيل خمس آبار زراعية في منطقة مشروع الحزام الاخضر وتجهيزها بكل مستلزمات العمل.
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