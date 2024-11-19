مشروع لحصاد المياه في ‏درعا

يستفيد 400 مزارع في درعا من مشروع حصاد المياه الذي تم إطلاقه بدعم ‏من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بالتعاون مع اتحاد الغرف ‏الزراعية السورية ومديرية زراعة درعا.

‏وقال منسق المشروع معاون مدير الزراعة في درعا المهندس جميل العبد الله: إن المشروع يهدف إلى توفير ريات تكميلية ‏لأشجار الزيتون خلال فصل الصيف، وبالتالي تحسين سبل العيش للمستفيدين ‏من خلال زيادة الإنتاج وتأمين استدامة الموارد بعد الانخفاضات في ‏الهطولات المطرية وقلة مياه الري وتوالي سنوات الجفاف ولا سيما في ‏المنطقة الجنوبية من المحافظة.‏

وأضاف: إنه تم اختيار المستفيدين من خلال منظمة الفاو،‏ ويستهدف ‏المشروع 28 ألف شجرة زيتون في درعا البلد ونصيب، كما تم تقسيم العمل ‏إلى 10 ورشات، يشرف على كل ورشة مشرف من المنطقة، مشيراً إلى أن إطلاق المشروع سبقته إعادة تأهيل خمس آبار زراعية في منطقة مشروع ‏الحزام الاخضر وتجهيزها بكل مستلزمات العمل.‏