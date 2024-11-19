شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين، غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية، فجر الخميس، بحيث تصدت كتيبة نابلس في سرايا القدس للقوات الإسرائيلية، واستهدفتها بالرصاص الكثيف.

واستشهد الشاب جهاد القاطوني برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم العين.

وخلال انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، استهدفها المقاومون في شارع الحلال.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زواتا، غربي نابلس، حيث دهمت منزلاً.

واقتحمت أيضاً مدينة قلقيلية، شمالي غربي الضفة الغربية، حيث استهدفها إطلاق نار في حي كفر سابا.

وشنّ الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام قلقيلية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر رأفت أبو زويد، بعد اقتحام منزله في حي داود في المدينة.