إيران: سنردّ بشكل حاسم وفوري على مشروع القرار في وكالة الطاقة الذرية

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب ابادي، أنّ بلاده ستردّ بشكل حاسم وفوري في حال الموافقة على مشروع القرار، المُقدّم من دول غربية وأوروبية ضد إيران، من مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية.

وأكد أنّ الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية "مستعدة لتنفيذ القرار في وقت إقراره، موضحاً أنّ هذا الإجراء من جانب إيران هو في الواقع "رد على النهج غير البنّاء لهذه الدول وعدم الاهتمام بحسن نية طهران".



وقال إنّ "إيران تعتقد أن الدول الغربية لا ينبغي لها أن تستخدم المنظمات الدولية بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كأداة سياسية".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي،أن تصرفات بعض الدول الغربية الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية هو بمثابة إجراء غير مبرر، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

ودان عراقتشي "التصرفات غير البناءة وغير المبررة من جانب الدول الأوروبية الثلاث تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني"، داعياً إلى الحيلولة دون تحول مجلس الحكام إلى منصة لدفع الطموحات السياسية لبعض الدول الغربية وداعميها.

وأشار إلى أن مشروع قرار ضد إيران من شأنه تعطيل المهام الفنية والمهنية للوكالة الدولية، مضيفاً أنّ "الدور المهم لمجلس الإدارة في حماية مصداقية الوكالة وضمان مكانتها المهنية واستقلالية أدائها".

وأجرى عراقتشي، في أعقاب تقديم دول أوروبية وغربية قراراً ضد إيران اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة، حيث أجرى اتصالات مع وزراء خارجية فرنسا والبرازيل وجنوب أفريقيا وبنغلاديش والجزائر وبوركينا فاسو وباكستان.

وكانت مصادر إيرانية قد شدّدت، أمس، على أنّ طهران "سترد فوراً في المجال النووي، في حال إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً ضدّها".