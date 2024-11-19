 المقاومة العراقية تهاجم هدفين عسكريين في فلسطين المحتلة

21-11-2024

 المقاومة العراقية تهاجم هدفين عسكريين في فلسطين المحتلة

هاجمت المقاومة العراقية، مساء الأربعاء، هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وعقب الإعلان عن العملية، نشر الإعلام الحربي في المقاومة العراقية مشاهد توثّقها

وسبق ذلك إعلان المقاومة تنفيذها عمليةً أخرى، مساء الثلاثاء، ضدّ هدف عسكري آخر في شمالي الأراضي المحتلة، بالطيران المسيّر. وتبع ذلك نشر مشاهد عن العملية أيضاً.

وأكدت المقاومة العراقية أنّ العمليتين تأتيان استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لفلسطين المحتلة ولبنان، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ.

إضافةً إلى ذلك، فإنّها توعّدت باستمرار عملياتها ودكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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